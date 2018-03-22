Гіпнотизує?: Савченко у Раді "розстрілювала очима" Луценка (фото)

Генеральний прокурор України зачитує обвинувачення на адресу нардепа.

Генеральний прокурор Юрій Луценко зачитує обвинувачення на адресу нардепа Надії Савченко з трибуни Ради.

Народний депутат Савченко стоїть прямо перед главою ГПУ і дивиться на нього. "Савченко підійшла до трибуни, стоїть перед Луценком і не рухається", - підписав у своєму Twitter нардеп Сергій Лещенко фото.

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Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з нацбезпеки і оборони. Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко вніс у парламент подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «неспростовні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки про скоєнні теракту в сесійній залі ВР.

У четвер, 22 березня, в Комітеті Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту одноголосно проголосували за всі три подання генпрокурора і рекомендували Раді дозволити арешт Савченко.