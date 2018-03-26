Сестра повідомила про умови утримання Савченко у СІЗО

Савченко перебуває у СІЗО, за словами сестри, там всюди камери.

Надія Савченко перебуває під постійним відеоспостереженням у СІЗО. Про це заявила сестра нардепа Віра.

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"Камери всюди. Відеоспостереження, як і в будь-якому СІЗО в Російській Федерації. Більше нічого не відомо. Вона попросила ковдру додаткову, тому що холодно. Приміщення не опалюється", - розповіла Віра, слова якої передає Gazeta.ua.

Сестру вона після затримання не бачила - спілкуються через адвокатів. У те, що суд задовільнить апеляційну скаргу, не вірить. "Це ручний суд, ручний суддя", - вважає Віра.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня суд обрав Савченко запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 59 діб - до 20 травня - без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається тікати з України.