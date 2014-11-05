Путін може в'їхати на танках в Київ, питання в тому, як він звідти виїде - журналіст

Про це в ефірі 5 каналу заявив головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов.

"Російська Федерація має у своєму розпорядженні великий арсенал засобів, які могли б завдати великої шкоди Україні. Це не тільки тактичні, балістичні ракети та бомбардувальна авіація. Тому не треба думати, що «Іскандери» - це абсолютна зброя. Росію від великої війни в Україні зупиняють власні політичні й економічні слабкості. Тобто Путін не готовий до широкомасштабної війни", - вважає журналіст.

Читайте такожКількість військ РФ на Донбасі збільшено до масштабу серпневого вторгнення - журналістНа його думку, для повномасштабного вторгнення в Україну та довготривалої окупації її території Росії доведеться оголосити загальну мобілізацію.

"Давайте подивимося на військовий аспект питання - вони воюють в Україні, вони втягнули, мобілізували боєздатні відділення - це максимум до 70 - 80 тисяч людей. Для того, щоб проводити окупацію великих площ в Україні, їм необхідно проходити загальну мобілізацію. Чи може Путін зараз це зробити? В даний момент це неможливо для Росії", - заявив Бутусов.

Журналіст стверджує, що в даному випадку у Путіна обмежений арсенал засобів.

"Можна увійти на танках в Київ, але питання - як ти потім звідти вийдеш і скільки на цих танках в Києві простоїш", - зазначив він.