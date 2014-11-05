Суд Києва призупинив провадження у справі про заборону КПУ

Провадження зупинено до набрання чинності судових рішень по справах, які були ініційовані самою КПУ щодо Мін'юсту та Державної реєстраційної служби, передає "Апостроф".

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На думку представників Компартії, міністерство юстиції та Державна реєстраційна служба не мали права ініціювати заборону політичної партії, що і стало предметом позову. «У разі задоволення позову КПУ право позивачів (Мін'юсту та Державної реєстраційної служби. - ред.) буде поставлено під сумнів, що може призвести до припинення кримінального провадження»,- заявив головуючий суддя Валерій Кузьменко.