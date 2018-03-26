Журналісти порахували кількість вогнепальної зброї у народних депутатів

Найозброєнішою парламентською фракцією став “Опозиційний блок” - його депутати задекларували 188 одиниць вогнепальної зброї.

Вісімдесят сім народних депутатів України офіційно володіють 323 одиницями вогнепальної зброї, що становить 18% від усієї зареєстрованої в Україні зброї у 2016 році.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Згідно щорічних декларацій за 2016 рік, найбільшим любителем зброї виявився Нестор Шуфрич, який вказав колекцію зі 156 одиниць вогнепальної зброї.

На другому місці опинився його колега-опоблоківець Михайло Добкін. "У його декларації - 18 мисливських рушниць та карабінів з оптичними прицілами та навіть приладами нічного бачення таких марок як Cosmi, Holland & Holland, Krieghoff, Petter Hofer і J. Koschat", - йдеться в повідомленні.

Третім за кількістю зареєстрованої зброї став Геннадій Бобов. "Він володіє трьома гладкоствольними рушницями Krieghoff, Merkel, Winchester, трьома мисливськими карабінами на базі автомата Калашнікова, гвинтівкою Walther G22, карабіном Browning BAR і травматичним пістолетом Форт 12Р", - пишуть журналісти.

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На четвертому місці - Віталій Хомутиннік із 6 мисливськими рушницями та карабінами SCAR, Blaser, Lebeau-Courally, Merkel і Sauer.

Замикає п’ятірку лідерів Юрій Мірошниченко, у декларації якого зазначено 5 мисливських гвинтівок марок H-S Precision, Mauser і Dakota.

Також 63 чинних народних депутата значаться у списках нагороджених вогнепальною зброєю Адміністрацією Президента та Міністром МВС Арсеном Аваковим. Проте у деклараціях її вони вирішили не відображати, очевидно, оцінивши дешевше 80 тисяч гривень за одиницю.

"Цікаво, що у якості нагород депутати отримували не лише пістолети, а й автоматичну зброю. Наприклад, чотирьом нардепам-“радикалам” Олегу Ляшку, Сергію Скуратовському, Олексію Ленському та Сергію Рибалці Аваков вручив пістолети-кулемети МР5, а “нарфронтіцям” Юрію Березі та Сергію Пашинському - автомати “Форт 224”. Але найбільш вшанованим виявився Ігор Котвіцький - він отримав аж 6 пістолетів Smith&Wesson, АПС, Маузер, Glock 17, Форт 9, Форт 17 і Форт 21, ставши абсолютним рекордсменом серед нагороджених", - зазначають журналісти Bihus.Info.

Найозброєнішою парламентською фракцією став “Опозиційний блок” - його депутати задекларували 188 одиниць вогнепальної зброї. Ще 40 нагородних “стволів” знаходяться у “підпіллі” в “Народного фронту” (тобто не фігурують у деклараціях). На третьому місці - “Блок Петра Порошенка” із 27 нагородними “підпільними” пістолетами.

Зазначається, що близько 18% усієї задекларованої у 2016 році зброї припадає саме на народних депутатів. А якщо звести дані декларацій та нагородних списків, то в загальному підсумку виходить, що 87 народних обранців володіють 323 одиницями вогнепальної зброї.