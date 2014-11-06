Порошенко підписав закон щодо протезування бійців АТО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Згідно з Законом № 1705-VII "Про внесення змін до додатка №3 до Закону "Про державний бюджет України на 2014 рік", зокрема, запроваджено нову бюджетну програму «Забезпечення протезуванням та протезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок» у обсязі 7 млн грн.

Читайте такожКабмін виділив 7 млн гривень на протези пораненим бійцям АТОКрім того, у відповідності до закону, на 2,2 млн грн збільшено видатки на фінансування у 2014 році новоутвореної Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 20 жовтня.