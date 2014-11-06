Фінальний текст коаліційної угоди озвучать після оголошення результатів виборів

Про це повідомляє INSIDER з посиланням на телеканал "24".

"Після офіційного оголошення результатів виборів(...) ми готові будемо презентувати фінальний текст коаліційної угоди громадськості", - заявила Гопко в ефірі телеканалу.

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Водночас, за її словами, країни Заходу готові надати Україні фінансову допомогу, але за умови, що будуть втілені реформи. "Спочатку реформи – тоді гроші", - наголосила вона.

Раніше повідомлялось, що “Блок Петра Порошенка”, “Самопоміч” і “Народний фронт” планують узгодити на 90% текст коаліційної угоди до п’ятниці 7 листопада.