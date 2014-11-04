Коаліційна угода до п’ятниці буде готова на 90% - депутат

Про це в ефірі телеканалу “Україна” сказав представник “Народного фронту”, народний депутат В’ячеслав Кириленко, передає Еспресо.TV.

“Коаліційна угода готова ще на 90% — ми очікуємо 90% до кінця тижня, в четвер чи в п’ятницю. Сьогодні відбулося друге засідання робочої групи, у якій беруть участь три політичні сили — „Блок Петра Порошенка“, „Самопоміч“ і „Народний фронт“”, — розповів він.

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Кириленко зазначив, що вони також направили запрошення Радикальній партії та “Батьківщині” щодо можливої участі у коаліції.

Нагадаємо, сьогодні у своєму зверненні Президент України Петро Порошенко заявив, що створювати коаліцію – це не робота Президента, а Коаліційна угода – це контракт коаліції з країною.