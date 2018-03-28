Канада може вдвічі збільшити кількість офіцерів-тренерів для підготовки української поліції

Канада планує вдвічі збільшити представництво своїх офіцерів-експертів для надання консультацій та підготовки кадрів для Національної поліції України.

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Як повідомили у Департаменті комунікації МВС України, про це йшлося під час зустрічі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з надзвичайним і повноважним послом Канади в Україні Романом Ващуком.

Сторони обговорили загальнополітичні питання в Україні, а також питання продовження співробітництва з канадськими партнерами у сфері розбудови Національної поліції України в рамках Проекту підтримки підготовки поліцейських (РТАР).

Посол Канади заявив, що канадська сторона планує подвоїти представництво своїх поліцейських офіцерів – тренерів в Україні. «Ми плануємо збільшити кількість наших офіцерів - експертів в Україні вдвічі задля ефективного реформування НПУ та підвищення рівня кваліфікації поліцейських», - сказав Ващук.

Дипломат наголосив, що зараз Канада головує у "Великій сімці", тому пильно слідкує за ситуацією в Україні. Він зазначив, що офіційна Оттава готова підтримати Україну не лише на шляху реформ, але й у відновленні територіальної цілісності та покращенні економічної ситуації.

Своє чергою Аваков зауважив, що Канада завжди була і буде стратегічним партнером України. «Канада завжди виступала нашим стратегічним партнером на шляху реформування відомства та правоохоронної системи в Україні. Ми цінуємо підтримку наших канадських колег у процесі реформування МВС та покладаємо надії на подальше поглиблення співпраці», – наголосив міністр.

Проект підтримки підготовки поліцейських (РТАР) розпочався у жовтні 2016 року. Він спрямований на надання консультативних послуг і підготовку кадрів Національної поліції. Проект в себе включає: консультації канадських спеціалістів щодо питань управління персоналом та питань професійного розвитку, підтримку регіональних навчальних центрів, підтримку навчальних матеріалів та розвиток 8 спеціалізованих курсів.