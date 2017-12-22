МВС і Канада продовжать співпрацю з підготовки поліції та Нацгвардії - Аваков

Міністерство внутрішніх справ (МВС) України продовжуватиме проекти співробітництва з Канадою для підготовки поліцейських сил та Національної гвардії України.

Читайте також"Джавеліни" Україні відтепер офіційно зможе продавати КанадаПро це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд, інформує прес-служба МВС.

У міністерстві нагадали, що під час нещодавнього візиту до Канади Аваков на зустрічі з міністром громадської безпеки Ральфом Гудейлом домовився про проект Міжнародної технічної допомоги на 2016-2019 роки вартістю понад 21 млн канадських доларів. В рамках цієї програми 20 канадських поліцейських проводитимуть навчання у Києві за спеціальною програмою.