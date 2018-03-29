В Україні продовжує працювати 66 російських дипломатів - МЗС

В МЗС розуміють, що в РФ відреагують власними діями на висилку з України 13 дипломатів.

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявляє, що в Україні після видворення 13 російських дипломатів продовжує працювати 66 дипломатичних представників Російської Федерації. Про це дипломат сказала в ефірі "Радіо НВ".

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Вона зазначила, що коли в Україні ухвалювали рішення про видворення 13 російських дипломатів, то розуміли, що РФ на це відреагує.

"Ми виходили з того, що дійсно, така можливість існує, і коли ми розглядали саме питання по дипломатам російським, ми розуміли, що відповідь скоріше за все буде, і що це може вплинути на наші консульські представництва і диппредставництво в Росії, і це зупиняло нас від того, щоб прийняти рішення щодо більшої кількості російських дипломатів, оскільки - для мене це теж було новиною - що їх працювало в Україні 79 осіб", - заявила Зеркаль.

"Зараз після того, як 13 поїдуть додому, їх залишиться також доволі багато, тобто 66", - наголосила Зеркаль.

При цьому дипломат підкреслила, що в Росії працює менше українських дипломатів, ніж російських в Україні.

"І звичайно, що це створює додаткову напругу для нашого представництва в більшості регіонів Росії, особливо, що стосується Ростову, і необхідності забезпечення консульського доступу до українських політв'язнів", - підкреслила Зеркаль.

На уточнююче питання щодо точної кількості українських дипломатів в РФ вона заявила, що їх "набагато менше".

"Там декілька десятків, але всерівно це не можна порівняти з російським представництвом", - заявила Зеркаль.

Вона додала, що "наших дипломатів там 45 або 47".

Заступник глави МЗС зазначила, що в контексті можливої реакції РФ невідомо, яку кількість українських дипломатів може вислати РФ.

"Ми не розуміємо в якій кількості і кого вони запропонують до екстрадиції так званої", - сказала дипломат.

Як повідомляв УНІАН, рішення про висилання російських дипломатів ухвалила низка країн через те, що колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку 4 березня виявили у непритомному стані на лавці у парку міста Солсбері на півдні Великої Британії.

Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву у причетності до отруєння Скрипаля, його доньки та поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди нервово-паралітичної речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. У Британії цих осіб назвали співробітниками російської розвідки, які видавали себе за дипломатів. РФ у відповідь видворила 23 британських дипломатів.

У США ухвалили рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ у Сіетлі.

Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

Прем'єр Британії Тереза Мей заявила, що Британія не дозволить РФ відновити шпигунську мережу у Сполученому Королівстві.