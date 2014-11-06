Фото "апокаліпсису": опубліковано знімки донецького аеропорту з висоти пташиного польоту
20:01, 06 листопада 2014Політика
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Волонтери проекту «Аеророзвідка» опублікували фотографії Донецького аеропорту з висоти пташиного польоту.
Фото facebook.com/aerorozvidka
Зображення опубліковані на сторінці волонтерського проекту.
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Допис by Аеророзвідка.
"В супроводі друзів з 93-ї бригади на БТР, ми без перешкод минули митний та паспортний контроль. Те що ми побачили, вражає більше ніж уявляєш знаходячись на землі... Мирне життя перетворилось на апокаліпсис", - пишуть волонтери.
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