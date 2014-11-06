Фото "апокаліпсису": опубліковано знімки донецького аеропорту з висоти пташиного польоту

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"В супроводі друзів з 93-ї бригади на БТР, ми без перешкод минули митний та паспортний контроль. Те що ми побачили, вражає більше ніж уявляєш знаходячись на землі... Мирне життя перетворилось на апокаліпсис", - пишуть волонтери.