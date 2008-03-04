Тарасюк думає, що ПР та КПУ отримали сигнал із Москви

Голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК не виключає, що Партія регіонів і КПУ блокують роботу ВР за вказівкою Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Чому вони зайняли таку позицію по ПДЧ і взагалі по НАТО… Надійшла команда з Москви: ГУАМ - це погано, треба валити і не ратифікувати, інший раз надійшла команда з Москви: НАТО - це погано, ПДЧ – тим більше», - сказав Б.ТАРАСЮК.

На його переконання, що проблема України полягає у тому, що «в нас дуже потужна «п’ята колона», яка думає не про інтереси власної держави, а як догодити сусіду».

Б.ТАРАСЮК нагадав, що у парламенті п’ятого скликання Партія регіонів, КПУ і СПУ відмовлялися ратифікувати статутні документи ГУАМ, незважаючи на те, що Україна була ініціатором створення цієї організації.

Водночас, він зауважив, що Грузія має більше шансів приєднатись до Плану дій щодо членства у НАТО з точки зору єдності її політичних еліт, але, на його думку, Альянс не готовий до цього.

За словами Б.ТАРАСЮКА, в Україні навпаки: «Україна має більше шансів отримати підтримку з боку Альянсу, але політикум та суспільство розколоте з цього питання». На його думку, як в Україні, так і в Грузії реально питання про приєднання до ПДЧ в НАТО може постати через декілька років.