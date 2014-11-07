Бойовики продовжують обстрілювати школи та будинки на Луганщині

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Найбільш інтенсивних обстрілів зазнало м. Гірське Попаснянського району. Бойовики з боку м. Первомайськ, яке контролюють представники т.зв. «ЛНР», здійснили 30 пострілів з артилерії, зруйнувавши три приватні будинки по вул. Жовтневій. Один снаряд влучив на територію школи №15, але, на щастя, не вибухнув. Навчання в цей час не проводяться, діти перебувають на канікулах», - додав Лисенко.

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Крім того, за його словами, з «Градів», мінометів та артилерії терористи обстріляли м. Золоте Попаснянського району, с. Кримське Новоайдарського району, с. Вільхове та с. Старий Айдар Станично-Луганського району.