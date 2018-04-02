Керівник САП Холодницький досі не знає, про що йдеться у скарзі Луценка

Він зазначив, що за посаду не тримається і рішення про подальше перебування цій посаді ухвалить після закінчення всіх цих процедур.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький досі не знає, про що йдеться у скарзі на нього генпрокурора Юрія Луценка.

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Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді" у понеділок. "По закону у них (КДКП – ред.) є два місяці на розгляд клопотання. Я буду доводити кожну позицію. Дайте спочатку почитаю скарги, що там написали. Послухаємо, що є на дисках", - сказав він.

"На скільки я знаю, що там будуть ставити питання про відсторонення мене на час провадження. Ну хай відсторонюють… Я за посаду не тримаюся і рішення прийму про подальше перебування (на посаді – ред.) після закінчення всіх цих процедур", - додав Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів вже надійшли дисциплінарні скарги НАБУ і ГПУ щодо керівника САП Назара Холодницького. У КДКП заявили, що мають 2 місяці на розгляд дисциплінарних скарг.

30 березня генпрокурор Юрій Луценко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття Холодницького з посади керівника САП.

У березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума.

Повідомлялося, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького.

Водночас пізніше директор Антикорупційного бюро визнав співпрацю його відомства і ГПУ у справі проти керівника САП.

Керівник департаменту з розслідування особливо важливих справ ГПУ Володимир Гуцуляк заявив, що відомство уже півроку розслідує кримінальну справу, у якій фігурує керівник САП Назар Холодницький.

Холодницький сказав, що йому пропонували працювати проти НАБУ і запевнив, що відповість на кожне слово у звинуваченні.