"Опоблоківця" Бакуліна оголошено в розшук

Згідно із опублікованою на сайті МВС інформацією, депутат вважається зниклим з 19 березня.

Народного депутата від «Опозиційного блоку» Євгена Бакуліна оголошено в розшук.

Відповідна інформація розміщена на сторінці «Особи, які переховуються від органів влади» на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Згідно із опублікованою інформацією, депутат 1956 року народження вважається зниклим з 19 березня.

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Як повідомляв УНІАН, досудовим розслідуванням встановлено, що Бакулін у період з березня 2010 року, ймовірно, брав участь у злочинній організації екс-президента Віктора Януковича, зокрема, у вчиненні злочинів проти власності.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, Бакулін «спланував і організував вчинення низки особливо тяжких та пов'язаних з ними злочинів, а саме: незаконне заволодіння коштами ПАТ «Нафтогаз України» у сумі 449 млн 963 тис. 820 грн, закінчений замах на заволодіння грошовими коштами цього публічного акціонерного товариства у сумі 5 млрд 100 млн 36 тис. 180 грн».

Друга справа, наголосив генпрокурор, стосується заволодіння коштами державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» у сумі 404 млн 374 тис. 966 доларів під час закупівлі за завищеною вартістю вишок для видобутку нафти і газу на шельфі Чорного моря. Слідством встановлено, що в 2011 році під час проведення закупівель самопідйомних плавучих бурових установок менеджерами «Чорноморнафтогазу» та «Нафтогазу» були допущені грубі порушення тендерних процедур. «Чорноморнафтогаз» придбав дві бурові платформи за 400 і 398 млн дол., тоді як їхня ринкова вартість, за даними ГПУ, становила 210 і 179 млн дол. Закуплені бурові називають «вишками Бойка» на честь тодішнього міністра енергетики та вугільної промисловості.

15 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Бакуліна.

ГПУ викликала депутата на допит на 5 квітня.