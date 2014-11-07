Сили АТО і бойовики обмінялися полоненими у форматі «9 на 5»

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила кандидат у народні депутати від «Блоку Петра Порошенка», волонтер Оксана Білозір.

За її даними, обмін відбувся у форматі 9 на 5.

«Звільнили 7 наших військових та двох волонтерів», - уточнила Білозір.

Також вона опублікувала прізвища звільнених українських полонених.

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«Військові (можливі описки в ПІБ, буду уточнювати):

1. Божук Андрій Васильович (8-й полк спецназу);

2. Паршиков Владислав (капітан, 8-й полк спецназу);

3. Аніщенко (Айдар);

4. Юрченко ?Євген ?Євгенович (51-а бригада);

5. Юхненко Олександр Геннадійович (80-а бригада);

6. Романчук (Айдар);

7. Дудко? (80-а).

Волонтери:

Пронько Олександр, поранений (активіст Майдану);

Монастирський Олександр», написала Білозір.

Раніше уповноважений президента з питань мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, народний депутат Ірина Геращенко заявляла, що з полону бойовиків всього вдалося звільнити 1,3 тис. осіб.