Сили АТО і бойовики обмінялися полоненими у форматі «9 на 5»
Біля міста Щастя в Луганській області сьогодні звільнили з полону 9 українських бійців.
Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила кандидат у народні депутати від «Блоку Петра Порошенка», волонтер Оксана Білозір.
За її даними, обмін відбувся у форматі 9 на 5.
«Звільнили 7 наших військових та двох волонтерів», - уточнила Білозір.
Також вона опублікувала прізвища звільнених українських полонених.
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«Військові (можливі описки в ПІБ, буду уточнювати):
1. Божук Андрій Васильович (8-й полк спецназу);
2. Паршиков Владислав (капітан, 8-й полк спецназу);
3. Аніщенко (Айдар);
4. Юрченко ?Євген ?Євгенович (51-а бригада);
5. Юхненко Олександр Геннадійович (80-а бригада);
6. Романчук (Айдар);
7. Дудко? (80-а).
Волонтери:
Пронько Олександр, поранений (активіст Майдану);
Монастирський Олександр», написала Білозір.
Раніше уповноважений президента з питань мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, народний депутат Ірина Геращенко заявляла, що з полону бойовиків всього вдалося звільнити 1,3 тис. осіб.