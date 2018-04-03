Проект "Стіна" в Харківській області майже завершено - голова Держприкордонслужби

Він підкреслив, що основне завдання – це інтелектуальна охорона кордону.

Проект "Стіна" в Харківській області майже завершено.

Про це заявив голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал в інтерв'ю 112.ua.

"На сьогодні ступінь реалізації цього проекту відповідає отриманому фінансуванню. Ми побудували інженерні споруди і бойові модулі. У Харківській області система майже закінчена», - підкреслив Цигикал.

Він підкреслив, що залишається велика частина робіт у Луганській, Сумській, Чернігівській областях.

«На жаль, політизація цього проекту істотно впливає на темпи реалізації. Але ми розуміємо, що це питання національної безпеки, тому закінчити його треба за будь-яких умов», - сказав голова ДПСУ.

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Він підкреслив, що основне завдання – це інтелектуальна охорона кордону: «Це відстеження обстановки, створення системи отримання інформації, рух людей, транспортних засобів, недопущення переміщення розвідувально-диверсійних груп, товарів, вантажів, нелегальних мігрантів. Тобто грамотне поєднання технічних можливостей і людського потенціалу", – підкреслив Цигикал.

Нагадаємо, «Європейський вал» або «Стіна» — проект облаштування українського державного кордону з Росією. Він ініційований Кабінетом міністрів України під керівництвом Арсенія Яценюка в 2014 році. Проект розрахований до 2020 року і передбачає облаштування інженерними спорудами і системами спостереження.