Екс-міністр Дещиця приступив до роботи посла України в Польщі

Новий посол України у Польщі Андрій Дещиця сьогодні у Варшаві вручив вірчі грамоти главі Польської держави Броніславу Коморовському та офіційно приступив до виконання обов'язків посла.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Посольства України у Варшаві Юлія Бородій.

"Перш за все я подякував польському президенту за його підтримку України особисто та зі сторони Польщі, яку ми відчуваємо останні місяці", - сказав Дещиця журналістам у п'ятницю увечері, коментуючи свою сьогоднішню зустріч з Коморовським.

Він повідомив, що обговорив з ним питання розвитку польсько-української співпраці та ситуацію на Донбасі.

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"Обговорили питання безпеки та дійшли до думки, що позиція ЄС та Польщі має бути твердою і солідарною. Особливо, враховуючи можливу нову агресію Росії проти України", - сказав посол.

Дещиця також назвав першочерговим своїм завданням на новій посаді "зав'язати прямі контакти на рівні урядів та керівництв відомств України та Польщі та підтримувати той добрий діалог, котрий є на рівні президентів".

Як повідомляв УНІАН, призначений послом у жовтні ц. р. Дещиця прибув до Варшави минулого тижня та вже провів зустріч у Міністерстві закордонних справ Польщі, де вручив копії вірчих грамот.

49-річний Дещиця, котрий до призначення послом виконував обов'язки міністра закордонних справ України, є кар'єрним дипломатом з майже 20-річним стажем роботи. Раніше, серед іншого, він працював у Посольстві України у Польщі, а також обіймав посаду речника МЗС України та українського посла у Фінляндії та Ісландії.

Особливу популярність Дещиці принесло виконання ним відомої пісні футбольних фанатів про президента Росії Володимира Путіна біля російського посольства у Києві у червні цього року, куди він приїхав особисто, аби заспокоїти протестувальників.