ЗМІ: Андрій Дещиця буде призначений послом України в Польщі

Про це ЄвроПравді повідомило інформоване джерело в дипломатичному корпусі. Раніше майбутнім місцем роботи Андрія Дещиці розглядалися диппредставництва України у Великобританії або Польщі.

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"Зараз це вже вирішено, Андрій Дещиця погодився на роботу в Польщі", - зазначило джерело. Формально його призначення ще має бути погоджено польською стороною, але зараз немає сумнівів, що агреман буде надано.

Андрій Дещиця вільно володіє польською, він має значний досвід роботи в посольстві України у Польщі - з 1996 по 1999 рік та з 2004 по 2006 рік. Також з 1999 по 2001 рік він працював у недержавному секторі, в українсько-польсько-американському фонді ПАУСІ.

Нагадаємо, Андрій Дещиця виконував обов'язки міністра закордонних справ з 27 лютого по 19 червня 2014 року.