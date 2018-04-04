Аваков не бачить Порошенка єдиним кандидатом від правлячої коаліції

В той же час глава МВС зазначає, що жодної «війни» з президентом у нього немає.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не вважає, що Петро Порошенко сьогодні може позиціонувати себе в якості єдиного кандидата від правлячої коаліції.

Таку заяву міністр зробив в інтерв'ю «ЛІГА.net», відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

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«Я здригаюся, коли чую про єдиного кандидата. Я вважаю, що Порошенко може бути одним із реальних кандидатів у президенти – поряд з іншими. І нехай кожен громадянин сам собі вибирає, кого він вважає гідним», - зазначив Аваков.

Він також висловився за розширення повноважень парламенту.

«Я, наприклад, вважаю, що дуже правильно буде зробити парламентську республіку. Це б остудило багато голів, які борються за владу в країні. Усунуло б дуалізм влади. Зменшило кількість угруповань, які борються одне з одним. Адже у нас як в останні роки? Президент завжди бореться з прем'єром. Прем'єр завжди бореться з президентом. Це створює дисбаланс і конфліктні ситуації», - зазначив міністр.

В той же час, Аваков заявив, що жодної «війни» з президентом у нього немає, але він часто відстоює свою позицію з принципових для нього питань.

«Немає у мене війни і з Порошенком, незважаючи на всі перипетії, які так люблять обговорювати в пресі. Я твердо стою на своїй позиції у різних принципових питаннях, і намагаюся тримати баланс між гілками влади. Я б міг, використовуючи вашу термінологію, «злити» посаду під президентську вертикаль. Але я не думаю, що це пішло б на користь суспільству. І я не така людина. І це багатьом не подобається», - заявив він.

У жовтні минулого року ЗМІ повідомляли, що Порошенко і Аваков посварилися через те, що мітингувальникам вдалося встановити намети під парламентом.

За даними джерел в оточенні обох політиків, 17 жовтня Порошенко зібрав в Адміністрації президента керівництво поліції і міністра внутрішніх справ. Президент нібито був роздратований установкою наметів під ВР. Порошенко звинуватив Авакова, що той дозволив з'явитися наметового містечка, але у глави МВС були свої аргументи: вибираючи між бійкою на вулиці і "напівпорожніми наметами", він вибрав останнє.

В подальшому Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заперечував наявність конфлікту з Порошенком