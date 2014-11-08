Проти керівництва батальйону "Слобожанщина" порушено кримінальне провадження

Прокуратура почала розслідування за фактом перевищення службових повноважень керівництвом батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Слобожанщина».

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі обласного телебачення повідомив перший заступник прокурора Харківської області Валерій Романов.

За його даними, до прокуратури області колективна заява особового складу батальйону «Слобожанщина» надішла 23 жовтня. «У своїй заяві бійці зазначають, що в період перебування в зоні АТО керівники батальйону, перевищуючи свої службові повноваження, заволоділи особистим майном місцевих жителів, гуманітарною і волонтерською допомогою, наданою для особового складу батальйону «Слобожанщина» і мирного населення, застосовували фізичне насильство до бійців батальйону і місцевих жителів», - заявив Романов.

Прокурор підкреслив, що 24 жовтня на підставі заяви бійців «Слобожанщини» було почато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

За словами Романова, справу передано до прокуратури Донецької області, оскільки «вищезгадані злочини здійснені на території Донецької області».

«Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено ряд фактів перевищення службових повноважень і на території Харківської області», - зазначив він.

За даними прокурора, 5 листопада інформацію про вказані злочини внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 365 КК України. Група слідчих прокуратури Харківської області почала досудове розслідування. Хід досудового розслідування перебуває на контролі керівництва Генеральної прокуратури України і прокуратури області.

Як повідомляв УНІАН, колектив батальйону міліції «Слобожанщина» виступив із заявою про те, що керівництво підрозділу під час несення служби в зоні АТО не раз порушувало закони і права людини. Зокрема, за словами бійців, керівництво відібрало автомобіль, а також порушували правила під час відпрацювання стрільби на полігоні. Бійці зазначили, що причиною звернення стала відсутність реакції на ці дії з боку керівництва харківської міліції.

У харківській міліції повідомили, що для перевірки викладених у заяві бійців «Слобожанщини» фактів створено спеціальну комісію.