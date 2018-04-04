"Продає Путіну повітря": Аваков не вірить у впливовість Медведчука в Україні

На думку міністра, пік політичної впливовості Медведчука залишився у минулому.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не вважає Віктора Медведчука впливовою фігурою в Україні.

Відповідну заяву міністр зробив в інтерв'ю «ЛІГА.net».

«Я думаю, що він «продає повітря», яке називається «я впливаю на події в Україні». Продає його Путіну. Дехто в Україні теж намагається це купувати. Я вважаю, що це повна маячня», - зазначив Аваков.

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На думку міністра, пік політичної впливовості Медведчука залишився в минулому, а його присутність в Мінському процесі лише ускладнює переговори.

«Він втручається. Він намагається, звичайно, брати участь... Але я вважаю, що політика цієї людини вже в минулому. Я, наприклад, не розумію, як вона може представляти Україну в Мінську. Я і без того Мінський процес вважаю справою дивною, яка не дарує надій на вирішення проблеми. А з ним – тим більше», - додав Аваков.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Віктор Медведчук виявився найбільш ефективної фігурою у переговорах з Росією щодо обміну полонених.