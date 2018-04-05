Порошенко нагородив сенатора США орденом "За заслуги"

Під час зустрічі Порошенко і Портман обговорили ситуацію на Донбасі, а також питання реалізації реформ в Україні.

Президент Петро Порошенко нагородив Сенатора Сполучених Штатів Америки Роберта Портмана орденом «За заслуги» III ступеня.

Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

Високу нагороду «за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-американського міждержавного співробітництва, відстоювання державного суверенітету і територіальної цілісності України» Глава держави вручив Роберту Портману під час зустрічі, яка відбулася в Адміністрації Президента.

Президент висловив вдячність за тверду двопартійну підтримку України з боку Сенату США та активну і послідовну роботу на цьому напрямі Сенатського українського Кокусу, співголовою якого є Сенатор Портман.

Петро Порошенко відзначив особисті зусилля Роберта Портмана у питаннях надання Україні військової допомоги, зокрема оборонних озброєнь, а також запровадження санкцій у зв'язку з агресивними діями Росії.

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Під час зустрічі було обговорено ситуацію на Донбасі та рішуче засуджено триваючі порушення з боку озброєних та контрольованих Росією бойовиків режиму припинення вогню з нагоди Великодніх свят.

Було підкреслено необхідність збереження санкційного тиску на Росію з метою припинення збройних провокацій і ескалації напруженості та забезпечення належного виконання Мінських домовленостей.

Петро Порошенко відзначив важливість продовження скоординованих міжнародних зусиль з метою розгортання ефективної миротворчої місії ООН на Донбасі.

Окрему увагу було надано зміцненню енергетичної солідарності між сторонами та у цьому контексті наголошено на небезпеці проекту «Північний потік – 2».

Петро Порошенко та Роберт Портман також обговорили актуальні питання реалізації реформ в Україні. Глава держави поінформував американську сторону про досягнутий прогрес у цій сфері та заплановані подальші кроки, зокрема у контексті ухвалення Закону про національну безпеку та продовження боротьби з корупцією.