Сьогодні з Бубенчика знімуть підозру у навмисному вбивстві "беркутівців" - журналіст

Очікується, що проти Бубенчика буде винесена нове підозра, тільки за статтею 348, пише журналіст.

За даними джерел Цензор.НЕТ, сьогодні Іван Бубенчик має бути звільнений від кримінального переслідування й обвинувачення в умисному вбивстві "беркутівців" на Майдані з нього будуть зняті.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст і головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він написав, що управління спецрозслідувань у порушення закону про амністію учасникам Майдану порушило проти Бубенчика справу за статтею 115 - "умисне вбивство, вчинене в змові".

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"Ця стаття дійсно не підпадає під закон про амністію. Але жодних підстав висунути підозру Бубенчику щодо цієї статті не було, адже він прийшов на Майдан законно, зазнав там нападу правоохоронців і діяв у межах необхідної оборони. Тому очікується, що проти Бубенчика буде винесена нова підозра тільки за статтею 348 - "вбивство працівників правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків військовослужбовця у зв'язку з його діяльністю", - йдеться в його повідомленні.

А ця стаття, продовжив Бутусов, підпадає під амністію. Крім того, наголосив журналіст, жодних фактів, які б дозволили стверджувати, що саме Бубенчик здійснив смертельні постріли на Майдані, наразі немає.

"Тому всі претензії до Народного Героя Івана Бубенчика сьогодні повинні бути зняті", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прокуратура відкликала клопотання про арешт Івана Бубенчика. На 17.00 активіста запросили до Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ для вручення нової підозри.

4 квітня Гепрокурор Юрій Луценко заявив, що прийняв рішення змінити групу прокурорів, які займаються справою активіста Майдана Івана Бубенчика. На його думку, прокурори неправильно кваліфікували дії активіста.