Керрі заявив про готовність США захищати суверенітет України

"Під загрозою знаходиться післявоєнний лад і порядок, що встановився після падіння муру, що принесло користь мільйонам людей по всьому світу", - цитує держсекретаря Росбалт.

Він також підкреслив готовність США і ЄС "боронити суверенітет і незалежність України". Керрі також висловив подяку Ангелі Меркель за "провідну роль" у врегулюванні української кризи.

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Нагадаємо, Меркель учора вшанувала пам'ять людей, загиблих намагаючись перебратися через Берлінську стіну. "День свободи завжди є ще й Днем пам'яті жертв", - заявила вона, виступаючи на церемонії з нагоди 25-річчя падіння Берлінської стіни.