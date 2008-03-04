У ПР побачили, як люди Ющенка вирішили «навітатися за рахунок закладу»

«Сьогодні я отримала кілька дзвінків від обурених топ-менеджерів національних видань. Вони розповіли про чергову спробу Секретаріату Президента - цитую - «навітатися за рахунок закладу». Йшлося про лист, який до друкованих ЗМІ розіслав Секретаріат Президента, з настійним «проханням»: безкоштовно (!) розмістити привітання з Міжнародним жіночим днем від імені Віктора Ющенка» - депутат-регіонал Олена Бондаренко прокоментувала «чергове «ноу-хау» в спілкуванні Секретаріату Президента з вітчизняними друкарськими ЗМІ». Коментар розміщений на сайті Партії регіонів.

Бондаренко думає, що «автори цього циркуляра навіть не допускали думки, що хтось якесь з видань відмовиться: до кожного листа вже додавався і роздрукований оригінал-макет формату А4, і СD з електронною версією. У листі також цей банальний пропагандистський трюк лицемірно був названий «соціальною рекламою». І якщо раніше СП прикривався індульгенціями ручних відомств, як це було під час останньої виборчої кампанії, то зараз жодних «експертних» висновків із цього приводу просто не було. Якщо враховувати, що цього року до бюджету були закладені колосальні гроші на «потреби» Секретаріату Президента – а це майже 1 мільярд 240 мільйонів гривень, - те виникає питання: чому в цьому кошторисі не знайшлося грошей для оплати подібних заходів? Їх розікрали, їх не врахували або в черговий раз вирішили пограбувати ЗМІ? Причому, пограбувати нахабно – використовуючи адміністративний ресурс», - припускає депутат.

«Очевидно, що в Секретаріаті бояться дострокових виборів Президента, і вже зараз за рахунок телеканалів і друкарських ЗМІ тут намагаються нагадувати про Ющенка як «про доброго і дбайливого батька нації». Методи, треба сказати, просто з підручника по пропагандистській роботі, за якими, вочевидь, за радянських часів навчався у вищій партійній школі і пан Ющенко», - резюмує регіоналка.