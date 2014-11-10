ЗМІ: на Банковій створюють фракцію з екс-регіоналів

Про це повідомляє Обозреватель із посиланням на анонімне джерело - одного з кандидатів у народні депутати, які, за його словами, пройшли принизливу процедуру "співбесіди".

За словами джерела, його, а також деяких інших переможців "мажоритарки" заманювали "батогом і пряником", водночас обіцяючи і райдужні перспективи, а в іншому разі - особливу "привітність" правоохоронної системи.

Читайте такожЦВК визнала обраними ще 40 мажоритарників, серед них - Береза, Парасюк, Мусій та Ківалов"Правда, наручниками до батареї не приковували, і за це спасибі", - іронічно зауважив кандидат у депутати.

Нагадаємо, Едуард Матвійчук переміг у 133 окрузі Одеської області. Під час президентства Віктора Януковича він обіймав посаду губернатора Одеської області і прославився тягою до виняткових заходів безпеки, через що у нього виник конфлікт з офіцерами спецпідрозділу ДАІ "Кобра".

Також Главред, посилаючись на Facebook, повідомляє, що з'явилася інформація з посиланням на джерела в самій АП, де йдеться про те, що з Березенком і Зубковим зустрічалися Сергій Клюєв, Олесь Довгий, Юхим Звягільський (який переміг на дострокових виборах в окрузі №45 у Донецькій області, де проголосували лише кілька тисяч осіб) та деякі інші соратники побіжного президента Януковича.

Це ж джерело повідомляє, що після зустрічі з Березенком і Зубковим, у Матвійчука, Звягільського, Довгого і Клюєва нібито відбулася розмова на цю ж тему з главою АП Борисом Ложкіним.