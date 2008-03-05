Ющенко дав відмашку переговорам про переформатування коаліції - експерт

Нові дострокові вибори нині маловірогідні, оскільки більшість політичних сил не готові покинути парламент. Таку думку в інтерв’ю «Німецькій хвилі» висловив експерт центру економічних та політичних досліджень ім. Разумкова Юрій Якименко. Раніше із заявою про можливість початку консультацій щодо розпуску парламенту виступила Раїса Богатирьова.

На переконання Юрія Якименка, слова Раїси Богатирьової є чітким сигналом президента для політичних сил розпочати переговори про переформатування існуючої коаліції. На його думку, розпуск Верховної ради може бути вигідною нагодою для президента Ющенка легітимним способом усунути від влади Юлію Тимошенко. Утім, про дострокові вибори поки насправді не йдеться, бо для самого Ющенка тут є чимало загроз, каже експерт. «НУНС» сама знаходиться у стані внутрішніх конфліктів і результати на позачергових виборах можуть виявитися меншими, аніж на попередніх виборах. Також немає підстав сподіватися на успіх нового президентського проекту, особливо у конкуренції з такими гравцями як Партія регіонів та БЮТ»,- вважає Якименко. Якщо все ж таки розпочнуться консультації про розпуск парламенту, експерт не виключає можливості, що Партія регіонів та БЮТ консолідують сили проти президента.