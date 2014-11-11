У Маріуполі муштрують місцевих добровольців для партизанських загонів

Професійних підпільників готують із тамтешніх самооборонців. Перших двадцять бійців муштрують сержанти ізраїльської армії. Дисципліна з перших хвилин - залізна, передає ТСН.

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Більшість відвідувачів цих курсів ніколи не тримали зброю в руках, але кажуть, що сюди прийшли, щоб захистити своє місто. Пройти військовий вишкіл, далі - ще й відбір. Лише потім партизанам видадуть зброю. Поки ж оволодівають базовими навичками, зокрема, й у наданні першої медичної допомоги на умовному полі бою.