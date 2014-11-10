У Маріуполі знайшли спосіб, як убезпечити місто від чергового "котла" і бойовиків

Лідер бойовиків Захарченко в черговий раз заявив, що візьме цей шлях на Крим - силою. А представники ОБСЄ зафіксували великі військові конвої важкого озброєння і танків біля Донецька, йдеться в сюжеті ТСН.

Військові кажуть, з боку Новоазовська теж зайшло близько 200 російських танків. І хоча ситуація там мало не щодня ускладнюється, наші бійці запевняють - міцно окопалися.

Питання номер один зараз - як не допустити, щоб Маріуполь не потрапив у черговий "котел".

Один загиблий серед мирного населення і постійні обстріли українських військових - це сумна статистика лише одного дня. З танків і мінометів бойовики обстріляли ротний пункт біля села Орловське. З мінометів і гранатометів - позиції сил АТО біля селища Новоласпа, Старогнатівка і Багате. З артилерії бомбили опорний пункт поблизу села Гранітне, а по самих мешканцях терористи вели мінометний вогонь.

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Військові героїчно тримають оборону, але запитують у Києва, коли їм дадуть наказ не просто відстрілюватися, а йти в наступ. З хороших новин - місто укріплюється, стягується військова техніка, активно готуються бойові позиції.

Зокрема, і на трасі Волноваха-Бердянськ, яка фактично повинна вберегти Маріуполь від оточення. Ще створили новий гарнізон. Тому тепер шанси на маріупольський "котел" мінімальні.

У самому Маріуполі ситуація повністю контрольована, всі служби працюють у штатному режимі.

В неділю вже традиційно люди зібралися на віче. Його результатом стало рішення людей перейменувати головну вулицю і площу міста, які досі носять ім'я більшовицького вождя Леніна. І в черговий раз говорили, що вони, маріупольці, - українці.