Яценюк про «Північний потік-2»: важливо, що переважить - гроші чи реальні європейські цінності

Арсеній Яценюк підкреслив, що будівництво «Північного потоку-2» може позбавити Україну 3 мільярдів доларів доходів на рік.

Зупинка будівництва «Північного потоку-2» повинна здійснюватися в тому числі і через дуже жорсткий тиск, зокрема введенням санкцій з боку США проти компаній, які його будують, та блокування проекту Єврокомісією.

Про це заявив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк в ефірі програми «Сьогодні» на ТРК «Україна» у вівторок, 10 квітня, передає прес-служба НФ.

Арсеній Яценюк підкреслив, що будівництво «Північного потоку-2» може позбавити Україну 3 мільярдів доларів доходів на рік. Він нагадав, що європейські партнери надають нашій державі 1 мільярд доларів кредиту на рік, який треба повертати, в той час як на транзиті газу «ми зараз самі заробляємо 3 мільярди».

«Якщо Росія з нашими західними партнерами побудує цей газогін, то мета Росії перевести українську газотранспортну систему в металобрухт буде тоді здійсненна», - наголосив лідер «Народного фронту».

«Мені приємно, що канцлер Німеччини сьогодні визнала, що («Північний потік-2») – це не тільки економічний, а й політичний проект. Та хотів би розібратися в деталях. Коли наші німецькі партнери сказали, що Україна повинна залишатися транзитером, - то це наскільки? На 100% наших потужностей і на заробіток для українського народу в 3 мільярди доларів чи на 10% потужностей і заробіток 300 мільйонів доларів?», - сказав він.

США, країни Балтії, Польща виступили проти «Північного потоку-2», нагадав лідер «Народного фронту», так само як і Європейська комісія: «І зараз дуже важливо, що буде переважати: гроші чи реальні європейські цінності».

Арсеній Яценюк підкреслив, що зупинка проекту «повинна здійснюватися в тому числі і через дуже жорсткий тиск»: «Якщо американська адміністрація введе санкції проти компаній, які будують «Північний потік-2», - це буде реальна дія. Якщо Європейська комісія чітко заявить, що блокує будівництво «Північного потоку-2» і підтримує український народ і незалежність України, адже наша газотранспортна система – це частина нашої незалежності, - це також буде дія. Так само якщо канцлер Німеччини так само чітко заявить, що не дасть можливості позбавити Україну транзитних потужностей. Це буде рішення цієї проблеми».