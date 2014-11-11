В «Опозиційному блоці» збираються судитися за результати виборів у п'яти округах
14:22, 11 листопада 2014Політика
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Партія "Опозиційний блок" має намір оскаржити результати виборів в округах № 30, 50, 60, 79.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні партії.
«Опозиціонери» вважають «ганьбою для української демократії» оголошення результатів виборів у виборчих округах 30, 50, 60, 79.
"Такою ж ганьбою стане і оприлюднення сфальсифікованого результату голосування в 38 окрузі. Події в цих округах - прямо протилежнї тому, що прийнято називати чесними і прозорими виборами", - йдеться в заяві.
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"Ми будемо оскаржувати сфальсифіковані результати в міжнародних судах. Такі результати виборів не приймають і наші виборці, у яких вкрали право вибору", - зазначають в партії.
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