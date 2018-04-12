Донбасу може загрожувати доля Сирії - польський посол

"...Конфронтація стає все жорсткішою, і ми боїмося, що і Донбас у Східній Україні може стати мішенню", - зазначив польський посол.

Схід України може стати такою ж мішенню Росії, якою зараз є Сирія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав під час дискусії "Позиція світової спільноти щодо агресії проти України: Крим, Донбас і права людини" в рамках 11-го Київського безпекового форуму.

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"Сьогодні ми чуємо деякі дуже погані новини з Сирії… конфронтація стає жорсткішою та жорсткішою, і ми також побоюємося, що Донбас та східна Україна можуть бути також стати мішенню", - наголосив Пєкло.

При цьому, за його словами, Польща намагається допомагати Україні за різними напрямками, і зокрема, у галузі безпеки.

"Тому що ми сусіди, і ми знаємо, що безпека демократичної України має значення для європейської безпеки, безпеки Польщі і безпеки країн у Європі. Це найбільш важливе питання", - підкреслив посол.

"Ми повинні думати про єдність, ми маємо зосереджуватися на єдності, і Росія зацікавлена використовувати наші двосторонні питання для своєї користі, щоб підірвати єдність та створювати проблеми", - переконаний польський дипломат.

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У цьому зв'язку він нагадав, що Польща з самого початку підтримує зусилля України в отриманні перспективи членства в ЄС та стосовно отримання плану дій щодо членства у НАТО.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня президент США Дональд Трамп пообіцяв здійснити ракетний удар в Сирії через хімічну атаки в місті Дума, в результаті якої загинуло багато людей. Так він відповів на заяву посла РФ в Лівані Олександра Засипкіна ліванському телеканалу "Аль-Манар" про те, що Росія залишає за собою право збивати всі ракети і знищувати джерела вогню у випадку агресії США проти Сирії.