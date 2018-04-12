Савченко завтра перевірять на "детекторі брехні" – сестра

За словами Віри Савченко, Надія вимагала, щоб перевірка відбувалася максимально публічно.

13 квітня народний депутат Надія Савченко пройде перевірку на поліграфі в слідчому ізоляторі Служби безпеки України.

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Про це повідомляє «Страна.юа» з посиланням на її сестру Віру.

"Точний час перевірки на поліграфі буду знати ввечері, зараз намагаюся домогтися побачення з Надією. От після зустрічі і буду знати більш конкретно. Відомо тільки, що допит на поліграфі будуть проводити тут же, в СІЗО СБУ", - розповіла Віра.

За її словами, Надія вимагала, щоб це відбувалося максимально публічно.

"Навіть якщо на процедуру не допустять ЗМІ, то щоб була відео-трансляція. Але цього не дозволили. Дозволили тільки, щоб адвокат додав свої питання", - додала Віра Савченко.