Савченко завтра перевірять на "детекторі брехні" – сестра
15:53, 12 квітня 2018Політика
327
За словами Віри Савченко, Надія вимагала, щоб перевірка відбувалася максимально публічно.
Слідчі дозволили, щоб адвокат додав свої запитання / фото blog.liga.net
13 квітня народний депутат Надія Савченко пройде перевірку на поліграфі в слідчому ізоляторі Служби безпеки України.
Читайте такожСавченко попросила Луценка не перешкоджати її політичній діяльності
Про це повідомляє «Страна.юа» з посиланням на її сестру Віру.
"Точний час перевірки на поліграфі буду знати ввечері, зараз намагаюся домогтися побачення з Надією. От після зустрічі і буду знати більш конкретно. Відомо тільки, що допит на поліграфі будуть проводити тут же, в СІЗО СБУ", - розповіла Віра.
За її словами, Надія вимагала, щоб це відбувалося максимально публічно.
"Навіть якщо на процедуру не допустять ЗМІ, то щоб була відео-трансляція. Але цього не дозволили. Дозволили тільки, щоб адвокат додав свої питання", - додала Віра Савченко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Звинувачення на адресу Савченко в Україні