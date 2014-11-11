Савченко вивели із зали суду, рішення оголосять через 45 хвилин

Про це передає власний кореспондент УНІАН з будівлі суду.

Савченко вивели п'ятеро озброєних конвоїрів, один з них був з чорним службовим псом.

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Передбачається, що на оголошення вердикту суду Савченко знову доставлять в зал суду. Також, за інформацією прес-служби суду, на оголошення рішення будуть пропущені представники ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там льотчицю звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. З середини липня вона перебувала під арештом у СІЗО у Воронежі. Звідти Савченко перевезли до Москви для проведення психіатричної експертизи.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко було обрано народним депутатом за списками партії «Батьківщина».

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив строк утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

28 жовтня Слідчий комітет РФ порушив нову кримінальну справу щодо Савченко - за незаконний перетин державного кордону.