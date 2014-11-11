Ще 4 військових звільнили з полону бойовиків
16:13, 11 листопада 2014Політика
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З полону бойовиків звільнено чотирьох українських військовослужбовців.
REUTERS
Про це повідомив радник міністра оборони України з питань обміну полоненими Василь Будик у Facebook.
«Сьогодні було звільнено ще 4 бійців! Величезне спасибі всім, хто взяв участь у звільненні наших хлопців», - написав він.
«Список звільнених: Яретик Іван – «Айдар»; Шокрута Олександр – 24-та танкова бригада; Стус Петро – гвардієць; Вакуленко Максим – «Айдар», - додав Будик.
Читайте такожБойовики «ДНР» зупинили процес обміну полоненими з українськими військовимиНагадаємо, за даними одного з лідерів переговорної групи зі звільнення та обміну полоненими Володимира Рубана, станом на 8 листопада у полоні у бойовиків залишалися до 500 українських військових.
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