Ще 4 військових звільнили з полону бойовиків

Про це повідомив радник міністра оборони України з питань обміну полоненими Василь Будик у Facebook.

«Сьогодні було звільнено ще 4 бійців! Величезне спасибі всім, хто взяв участь у звільненні наших хлопців», - написав він.

«Список звільнених: Яретик Іван – «Айдар»; Шокрута Олександр – 24-та танкова бригада; Стус Петро – гвардієць; Вакуленко Максим – «Айдар», - додав Будик.

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