Призначений голова Державної служби інтелектуальної власності
16:28, 11 листопада 2014Політика
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Кабінет міністрів призначив Аллу Жаринову головою Державної служби інтелектуальної власності.
Кабмін призначив голову Держслужби інтелектуальної власності / фото УНІАН
Про це йдеться в розпорядженні уряду №1074-р від 5 листопада.
"Призначити Жаринову Аллу Георгіївну головою Державної служби інтелектуальної власності",- йдеться в розпорядженні.
Попередній керівник Держслужби Микола Ковіня внесений в список керівних працівників центральних органів виконавчої влади, які підлягають звільненню із займаних посад згідно із законом "Про очищення влади", однак звільнений за власним бажанням згідно з поданою до набрання чинності закону заявою.
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