Призначений голова Державної служби інтелектуальної власності

Про це йдеться в розпорядженні уряду №1074-р від 5 листопада.

"Призначити Жаринову Аллу Георгіївну головою Державної служби інтелектуальної власності",- йдеться в розпорядженні.

Попередній керівник Держслужби Микола Ковіня внесений в список керівних працівників центральних органів виконавчої влади, які підлягають звільненню із займаних посад згідно із законом "Про очищення влади", однак звільнений за власним бажанням згідно з поданою до набрання чинності закону заявою.