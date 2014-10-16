Кабмін оприлюднив прізвища та посади звільнених по люстрації чиновників

Кабінет міністрів України на виконання положень ухваленого та оприлюдненого Закону «Про очищення влади» ухвалив рішення про звільнення понад 20 чиновників, які безпосередньо очолювали або були заступниками голів центральних органів влади.

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Відповідно до списку, оприлюдненого на Урядовому порталі, під дію закону, а отже й звільнення, підпадають – заступник міністра оборони Ігор Кабаненко, голова Держагентства з питань управління зони відчуження Володимир Холоша, голова Держагентства водних ресурсів Василь Сташук та його перший заступник Михайло Яцюк, голова Держслужби експортного контролю Володимир Демьохін та його перший заступник Сергій Химченко, голова Державного космічного агентства Юрій Алєксєєв, перший заступник голови Державіаційної служби Олександр Гречко, перший заступник Держагентства з питань кіно Сергій Сьомкін, перший заступник голови Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру Артем Кадомський, перший заступник голови Держказначейства Олександр Даневич, перший заступник Держветфітослужби Вадим Симонов, перший заступник Держслужби з питань захисту персональних даних Лілія Олексюк, голова Держслужби з питань регуляторної політики Михайло Бродський та його перший заступник Олександр Потімков, голова Держслужби з питань контролю за наркотиками Володимир Тимошенко та його перший заступник Володимир Гошовський, голова Нацагентства з питань проведення Евро-2012 Володимир Ковалевський, головний держінспектор з ядерної та радіаційної безпеки Михайло Гашев, голова Держінспекції навчальних закладів Юрій Дудник, заступник голови Держагентства автомобільних доріг Ігор Кошелєв.

Окрім того, за власним бажанням звільнені ще 19 чиновників найвищого рангу, які також підпали б під дію люстраційного закону, якби залишалися на своїх посадах. Серед них, зокрема: перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Анатолій Максюта, перший заступник міністра фінансів Анатолій Мярковський, перший заступник міністра юстиції Інна Ємєльянова, голова Держслужби інтелектуальної власності Микола Ковіня, заступник голови Держархбудінспекції Анатолій Григор, перший заступник голови Пенсійного фонду Василь Кравчук, голова Держгірпромнагляду Олександр Хохотва та його перший заступник Віктор Шайтан, перший заступник голови Державної санепідслужби Олександр Кравчук, перший заступник та заступник голови Держслужби за питань інвалідів та ветеранів Володимир Сіроштан та Сергій Заражекський, голова Держсільгоспінспекції Микола Поєдинок, заступник голови ДКАУ Сергій Засуха, перший заступник Держфінінспекції Георгій Берадзе, перший заступник міністра інфраструктури Георгій Малін, голова Держагентства з питань відновлення Донбасу Андрій Ніколаєнко, голова Держстату Олександр Осауленко та його перший заступник Вадим Піщейко і заступник Наталія Власенко.

Окрім того, Кабмін подав на розгляд президента України подання на звільнення голови Національної комісії з питань цінних паперів та фондового ринку Дмитра Тевелєва та 9 членів комісії, зокрема: Олега Мозгового, Євгена Воропаєва, Анатолія Амеліна, Геннадія Петрашка, Олексія Тарасенка, Віктора Берліна, Сергія Бірюка, Андрія Литвина та Юрія Назаренка.

Також Кабмін подав президенту подання на звільнення голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергія Кузьменка.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня набрав чинності закон про очищення влади (люстрацію) для захисту та утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в Україні.

Закон визначає правові та організаційні засади проведення перевірки державних службовців та прирівняних до них осіб, посадових осіб органів місцевого самоврядування з метою відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади у відповідності до європейських стандартів і грунтується на принципах верховенства права та законності; відкритості, прозорості та публічності; презумпції невинуватості; індивідуальної відповідальності; гapaнтування права на захист.