Савченко проходить перевірку на поліграфі: з'явилися деталі

Прогнозується, що експертиза може тривати 5-6 годин.

Позафракційний народний депутат України Надія Савченко наразі проходить експертизу на поліграфі.

Про це у коментарі УНІАН повідомила прес-секретар депутата Тетяна Проторченко.

Відповідаючи на питання щодо проходження Савченко експертизи на поліграфі, Проторченко зазначила, що сьогодні вранці розпочався другий етап цієї процедури, який наразі триває.

"Може бути 5-6 годин, це за попередніми даними. А так - достовірно невідомо", - сказала вона щодо часу, який може піти на проведення експертизи.

На уточнення, де саме Савченко проходить перевірку на поліграфі, Проторченко повідомила, що експертиза проводиться у приміщенні СБУ в Аскольдовому провулку.

"Все повністю закрито, абсолютно непублічно, всупереч тому, що вимагалося", - наголосила прес-секретар.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко та керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

29 березня 2018 року Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити скаргу адвокатів Савченко на рішення суду першої інстанції про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.