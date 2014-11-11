Кабмін призупинив своє рішення щодо меж зони АТО

Про це повідомляє INSIDER з посиланням на розпорядження Кабміну №1079 від 5 листопада, опублікованому 11 листопада.

Згідно з розпорядженням, уряд призупинив дію розпорядження №1053, яким раніше затвердив перелік населених пунктів, що входять в зону АТО.

При цьому причини такого рішення уряду не уточнюються.

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Раніше, 30 жовтня, Кабмін затвердив перелік населених пунктів, які входять до зони АТО.

В список входять 28 міст обласного значення в Донецькій області, 14 - в Луганській і 1 - в Харківській (Ізюм), 18 районів Донецької області, 18 районів Луганської та 1 район (Ізюмський) Харківської області.