Кабмін затвердив межі зони АТО (мапа АТО)

Відповідне розпорядження від 30 жовтня № 1053-р опубліковане на Урядовому порталі.

"На виконання абзацу 3 пункту 5 статті 11 “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції” затвердити перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція", - йдеться в документі.

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Міністерству внутрішніх справ, Міністерству оборони за участю Служби безпеки України у п’ятиденний строк з дня закінчення АТО належить внести на розгляд уряду пропозиції про внесення змін до переліку, затвердженого цим розпорядженням, з метою визначення остаточного переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася АТО.

Перелік населених пунктів опубліковано на сайті Кабміну.

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