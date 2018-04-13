В СБУ пояснили, навіщо "підпалили" польський автобус у Львові

Співробітникам СБУ вдалося задокументувати спілкування виконавця з замовником.

Мешканці столиці, які влаштували вибух біля польського Меморіалу орлят і підпал автобуса з туристами з Польщі, діяли як виконавці. Слідству вдалося встановити факт замовлення злочину.

Про це повідомив заступник голови СБУ Віктор Кононенко під час брифінгу сьогодні, 13 квітня, передає "112 Україна".

Як повідомили представники відомства, після того, як був встановлений виконавець злочину, житель Київської області 1979 року, слідство встановило оперативний контакт і надалі залучило його до співпраці.

"Він повідомив, що за замовленням зазначених осіб 23 березня цього року вже здійснив підпал одного автобуса з польською реєстрацією у Львові, але ця подія не набула розголосу, тому її не було зараховано російськими кураторами. Тому вони дали вказівку провести повторну акцію і з обов'язковою відеофіксацією підпалу автобуса", - розповів Кононенко.

Метою замовників була дестабілізація ситуації у країні та дискредитація України в світі.

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З метою задокументувати повний цикл вчинення правопорушення від замовника до виконавця 1 квітня під контролем співробітників СБУ із застосуванням піротехніки було зімітовано підпалення автобуса, а навколо були розклеєні червоно-чорні наклейки, видані виконавцям замовником. Після передачі замовнику звіту цикл документування був завершений, після чого в Києві затримали двох зловмисників, які фігурують у справі.

"За місцем проживання затриманих в ході проведення обшуків було знайдено та вилучено незареєстровану травматичну зброю, наклейки, ідентичні тим, які були розклеєні у Львові, мобільні термінали, а також речовини наркотичного походження", - уточнив Кононенко.

Меморіал орлят - польський військовий меморіал у Львові, присвячений учасникам боїв проти ЗУНР і більшовиків, що є частиною Личаківського кладовища. 13 березня зловмисники вчинили спробу підірвати меморіал і кинули через огорожу вибуховий пристрій. Він приземлився на газон за 15 метрів від господарських будівель. Ніхто не постраждав, надгробки також не були пошкоджені.

На початку квітня зловмисники були затримані, а 3 квітня Галицький районний суд Львова обрав як запобіжний захід обом підозрюваним утримання під вартою без можливості внесення застави.