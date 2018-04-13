Миротворці ООН повинні забезпечити проведення вільних виборів на Донбасі - Порошенко

19:55, 13 квітня 2018
Політика
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Миротворці також мають забезпечити проведення вільного волевиявлення громадян на Донбасі / УНІАН

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«Нам потрібна повноцінна миротворча місія, яка матиме мандат, повноваження і можливості щодо роззброєння збройних формувань російського або місцевого походження, підконтрольних росіянам, які в порушення закону окупували Донбас», - заявив він.

За словами Порошенка, миротворці також мають забезпечити проведення вільного волевиявлення громадян на Донбасі, враховуючи також голоси тимчасово переміщених осіб. «Йдеться про 1 млн 600 тис. людей, яких позбавили права обирати місцеву владу та боротися за повернення України», - додав президент.

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Теги: #Порошенко#миротворці