Миротворці ООН повинні забезпечити проведення вільних виборів на Донбасі - Порошенко

За словами президента, миротворча місія повинна мати можливості щодо роззброєння незаконних збройних формувань російського або місцевого походження, які окупували Донбас.

Президент України Петро Порошенко заявив, що миротворча місія Організації Об'єднаних Націй має забезпечити право проведення вільних виборів на Донбасі. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив в ефірі українських телеканалів.

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«Нам потрібна повноцінна миротворча місія, яка матиме мандат, повноваження і можливості щодо роззброєння збройних формувань російського або місцевого походження, підконтрольних росіянам, які в порушення закону окупували Донбас», - заявив він.

За словами Порошенка, миротворці також мають забезпечити проведення вільного волевиявлення громадян на Донбасі, враховуючи також голоси тимчасово переміщених осіб. «Йдеться про 1 млн 600 тис. людей, яких позбавили права обирати місцеву владу та боротися за повернення України», - додав президент.