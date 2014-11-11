«Азов» повідомляє про знищення дивізіону російських військ під Маріуполем

Про це батальйон "Азов", який нещодавно став полком, інформує в Facebook.

«Вантаж-200" - до 170 осіб. Силами АТО був нанесений удар по позиціях російських військ у Докучаєвську Донецької області. Вчора були накриті позиції 439 реактивної бригади під Докучаєвським. За попередніми даними, повністю знищений один дивізіон. Втрати - до 170 осіб», - повідомляє полк.

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Також "Азов" додає, що озброєння даного підрозділу було представлено 300-мм реактивними системами залпового вогню "Смерч", яких було чотири установки.