«Азов» повідомляє про знищення дивізіону російських військ під Маріуполем
20:47, 11 листопада 2014Політика
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Втрати росіян, за даними "Азова", становлять до 170 чоловік і чотири системи залпового вогню "Смерч".
REUTERS
Про це батальйон "Азов", який нещодавно став полком, інформує в Facebook.
«Вантаж-200" - до 170 осіб. Силами АТО був нанесений удар по позиціях російських військ у Докучаєвську Донецької області. Вчора були накриті позиції 439 реактивної бригади під Докучаєвським. За попередніми даними, повністю знищений один дивізіон. Втрати - до 170 осіб», - повідомляє полк.
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Також "Азов" додає, що озброєння даного підрозділу було представлено 300-мм реактивними системами залпового вогню "Смерч", яких було чотири установки.
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