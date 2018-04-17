Савченко сьогодні має пройти другий етап експертизи на поліграфі

З учорашнього дня народний депутат поновила голодування.

Народний депутат Україна Надія Савченко має пройти експертизу на поліграфі, а з вчорашнього дня вона поновила голодування.

Про це повідомила її прес-секретар Тетяна Проторченко у Facebook.

«17 квітня зранку Надію Савченко мають доставити до КНДІСЕ (Київській науково-дослідний інститут судових експертиз) за адресою, Смоленська, 6 для проходження другого етапу психофізіологічної експертизи із застосуванням поліграфа. Надія поновила голодування з 16 квітня. Весь цей процес є політичним переслідуванням Надії Савченко за її діяльність як народного депутата, голови політичної партії, державника», - написала Проторченко.

Як повідомляв УНІАН, Савченко та керівник Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та державного перевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.

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22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України.

29 березня 2018 року Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити скаргу адвокатів Савченко на рішення суду першої інстанції про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 квітня Савченко проходила експертизу на поліграфі. Цього ж дня її сестра Віра повідомила, що поліграфологи не змогли повноцінно провести експертизу з депутатом через її голодування.