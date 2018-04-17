"Козак" Гаврилюк їздить на автомобілі, який мали передати в зону АТО - журналіст (відео)
12:32, 17 квітня 2018Політика
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Як стверджує журналіст, нардеп Гаврилюк нібито ховає автомобіль на закритій парковці.
Гаврилюк біля авто, про яке розповів журналіст / Скріншот
Народний депутат Михайло Гаврилюк, відомий як "козак" Гаврилюк, нібито їздить на роботу на авто, яке мали передати в зону АТО.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Василь Крутчак. "Відкрив благодійний фонд, оформив на фонд автомобіль для передачі в зону АТО, а сам вже більше двох років возить на цьому автомобілі свою задницю до ВРУ", - стверджує він.
"А щоб ніхто не побачив, ховає автомобіль на закритій парковці по вул. Банкова", - заявляє Крутчак.
Коли журналіст піймав нардепа прямо біля автомобіля і поставив йому запитання, чому він на ньому їздить, Гаврилюк його проігнорував.
Минулого року народний депутат Михайло Гаврилюк розповідав, що їздить на роботу на метро.
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