Порошенко робить на питанні церкви шоу - Ляшко

Голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив журналістам, що Петро Порошенко піариться на релігійній тематиці.

Голова Радикальної партії Олег Ляшко залишив зустріч президента з лідерами парламентських фракцій, заявивши, що Петро Порошенко робить на питанні церкви шоу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ляшко заявив журналістам біля Адміністрації глави держави.

“Президент Порошенко робить на питанні церкви шоу. Ми вважаємо, що питання незалежності української церкви не може бути предметом шоу, передвиборчої кампанії президента Порошенка”, - зазначив Ляшко.

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Водночас він додав, що учора спілкувався з предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату, патріархом Київський і всієї Руси-України Філаретом і заявив, що його фракція підтримає звернення парламенту до вселенського патріарха Варфоломія І про надання українській церкві автокефалії.

“Ми, безумовно, це підтримаємо, оскільки незалежна українська церква - це один із наріжних каменів української державності”, - наголосив Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, Україна проситиме Вселенського патріарха про надання автокефалії Українській Церкві.

Про це президент Петро Порошенко заявив на зустрічі з головами парламентських фракцій, повідомивши, що мав зустріч з Патріархом Вселенським Варфоломієм, а також з членами Синоду.