Наливайченко: за співпрацю з ФСБ заарештовано екс-генерала СБУ

Про це заявив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко, повідомляє прес-служба Президента України.

Зараз встановлюється перелік осіб, які були причетні до планування та скоєння злочинів (на Майдані - ред.), та з'ясовується причетність іноземців до цих подій.

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