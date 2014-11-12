Наливайченко: за співпрацю з ФСБ заарештовано екс-генерала СБУ
18:06, 12 листопада 2014Політика
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Силовиками затримано і заарештовано генерала з колишнього керівництва СБУ, який підозрюється в організації співпраці з групами офіцерів ФСБ Росії.
Наливайченко розповів про арешт екс-генерала СБУ / Фото УНІАН
Про це заявив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко, повідомляє прес-служба Президента України.
Зараз встановлюється перелік осіб, які були причетні до планування та скоєння злочинів (на Майдані - ред.), та з'ясовується причетність іноземців до цих подій.
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