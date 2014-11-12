ЗМІ: Польські неонацисти записалися в "зелені чоловічки"

Акція в підтримку України, організована виданням Gazeta Polska, була зірвана кількома десятками людей в масках, передає Дождь.

Деякі з них були загорнуті в прапори невизнаної Донецької народної республіки, на їхньому одязі були георгіївські стрічки. Вони скандували: «Ми зелені чоловічки». Крім цього, вони погрожували присутнім «Іскандерами» - російськими ракетними комплексами.

Читайте такожПутіна підтримав польський політик, який закликав позбавити жінок права голосуВидання Niezalezna.pl зазначає, що відповідальність за напад на себе взяла ультраправа організація «Табір Великої Польщі». На їхньому сайті можна зустріти згадки про інших «антибандерівські» акції, організовані ними.

За іншими повідомленнями, до нападників приєдналися і представники «Самооборони».

«Газета Польска» традиційно підтримує польську партію «Право і справедливість», яку очолює Ярослав Качиньський.